В ОБСЄ закликали не повертатися до широкомасштабних воєнних операцій на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ з посиланням на виступ Сайдіка на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Як зазначається у повідомленні, спецпредставник ОБСЄ висловив стурбованість стосовно постійного збільшення фактів порушень режиму припинення вогню та щодо ймовірного різкого збільшення кількості жертв у зоні конфлікту на сході України.

Зокрема, в умовах таких небезпечних тенденцій, Сайдік наполегливо закликав "усі сторони конфлікту не повертатися знову до широкомасштабних воєнних операцій".

Також, говорячи про можливість забезпечення найбільш термінових потреб у гуманітарній та економічній галузях, Сайдік висловив жаль, що руйнування інфраструктури та страждання населення, спричинені конфліктом, як і раніше, залишаються широко розповсюдженими явищами.

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Окрім того, у повідомленні сказано, що для вирішення певних проблеми та для збільшення шансів для стійкого прогресу у зусиллях зі встановлення миру Сайдік висловив підтримку "пакету" заходів, які повинні включити питання відновлення контролю українського уряду вздовж усього кордону з Росією.

За словами Сайдіка, Мінський процес залежить від політичної волі усіх сторін конфлікту щодо дотримання взятих зобов'язань.

"Наразі ситуація виглядає похмурою, особливо у цьому відношенні", - заявив Сайдік.