Віктор Муженко про загрозу російського вторгнення: "Це дуже поганий сценарій, але ми змушені його розглядати"

Не так давно українська сторона передала Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ план щодо забезпечення безпеки на Донбасі. Чи був залучений Генштаб до його розробки?

Так, ми надали свої пропозиції щодо заходів, спрямованих на стабілізацію обстановки на лінії зіткнення, і ряд наших пропозицій було враховано. Це стосується і можливого розведення сторін на деяких ділянках, це стосується припинення вогню, є пропозиції щодо контролю ОБСЄ за відведеним озброєнням у відповідних районах, щодо вільного переміщення груп СММ на контрольованих та неконтрольованих територіях. Також мова йде про виставлення додаткових постів на лінії розмежування, особливо, в гарячих точках, та про цілодобовий контроль на лінії.

Є пропозиції і щодо розмінування. На сьогодні ми вже завершили розмінування на п'яти ділянках, на чотирьох практично завершуємо, три ділянки залишаються проблемними. На жаль, на них немає можливості повністю відновити інфраструктуру у зв'язку з тим, що періодично здійснюються обстріли. Наприклад, газопровід в Мар'їнці – там проблема. Хоча ми виступили з ініціативою припинити вогонь і залучали ОБСЄ, все одно у нас на сьогодні немає можливості повністю відновити інфраструктуру.

З вашої точки зору, якщо буде позитивне рішення щодо направлення озброєної міжнародної поліцейської місії, якою може бути її чисельність?

Ми думали про це, підраховували. Це повинно бути кілька тисяч [осіб].

Скільки російських військових зараз перебуває на території України?

Загальна цифра, яку ми озвучуємо, це близько 40 тисяч всіх разом: найманців та приблизно 6-7 тисяч військовослужбовців регулярних російських збройних сил.

Тобто, цифри не змінилися з лютого?

Приблизно на одному рівні. Десь якісь підрозділи відводяться, заводяться інші – йде ротація. Кордон залишається неконтрольованим, місія ОБСЄ до контролю за кордоном не допускається, тому є можливість переміщувати і озброєння, і військову техніку, і особовий склад. На сьогодні одна з ключових умов – допуск місії ОБСЄ до контролю на неконтрольовані ділянки державного кордону між Росією та Україною.

Ми представляємо нашим партнерам на різних рівнях документальне підтвердження присутності російських військ і говоримо про загрози Україні не тільки з південно-східного напрямку, не тільки з Донбасу, а взагалі. І на сьогодні ці загрози достатньо серйозні. Не правильно розуміти, що загроза військового характеру Україні існує тільки на Донбасі. Ні.

Поясність, будь ласка, про що йдеться…

Крим. Нарощується військова присутність, вдосконалюється інфраструктура, проводяться навчання, розгортаються нові військові частини і нові бази на Сході (на території Росії) – в районі Богучара, Воронежа, Смоленська. Формуються потужні об’єднання. Є ряд серйозних загроз не тільки на південно-східному, а й на інших напрямках.

Чи є достатні підстави говорити про те, що продовження гібридної війни може трансформуватися у більш серйозні форми? Чи ми говоримо про пряме військове вторгнення Росії?

На сьогодні ми розглядаємо кілька сценаріїв, в тому числі, можливість широкомасштабної агресії по відношенню до України. І ми до цього готуємося, відпрацьовуємо відповідні плани, проводимо підготовку військ, відновлюємо озброєння і таке інше. Це дуже поганий сценарій, але ми змушені, ми повинні його розглядати, опрацьовувати, проводити відповідні навчання, для адекватного реагування на цю загрозу.

Якщо проаналізувати ситуацію на Донбасі, які спостерігаються тенденції?

Ситуація контрольована, але має тенденцію до загострення – збільшилася кількість обстрілів з важкого озброєння, з артилерії, чого [довгий час] не було. Це - елемент тиску на Україну.

На сьогодні ми не передбачаємо серйозних активних дій – для цього потрібно провести ряд підготовчих заходів, перегрупування, створення відповідних угруповань… Ми зараз поки цього не бачимо, але обстановка має тенденцію до загострення.

На якому етапі знаходиться створення Сил спеціальних операцій?

Не так давно було випущено 29 інструкторів. Зараз йде робота над створенням навчального центру Сил спецоперацій, перша черга якого має бути завершена до кінця цього року. Мова йде про необхідну інфраструктуру, навчальні корпуси, приміщення для проживання особового складу, навчально-матеріальну базу для підготовки військовослужбовців. У минулому це було військове містечко, яке певний час не використовувалося, тому зараз ми його повністю відновлюємо.

А кошти на це є?

Є, все профінансовано з бюджету Міноборони. Ми також сподіваємося на допомогу наших партнерів, зокрема, це стосується тренажерів, екіпіровки, обладнання для стрільбищ. Також не припиняється підготовка інструкторів. Вже проведений черговий відбір, відібрано кілька сотень бажаючих. До кінця поточного місяця буде проведений ще один етап відбору, після цього буде проведений ще один, кінцевий етап, з американськими фахівцями, і з 1 червня розпочнеться підготовка ще однієї партії інструкторів. В ході тієї підготовки також буде певний відсів.

Думаю, що якість відбору значно покращилася. Коли був перший набір із 153 військовослужбовців, які були відібрані для проходження курсу, з них залишилося 29 чоловік, які завершили цей курс. На сьогоднішній день кількість бажаючих і система відбору побудована таким чином, що приблизно кожний десятий буде відібраний для проходження даного курсу. Це свідчить про якість відбору даної категорії військовослужбовців.

А чому такий відсів?

Хтось на якомусь етапі не витримує фізичних навантажень, хтось не витримує психологічно – відбір йде, дійсно, жорсткий.

Тобто, зараз навіть не можна говорити про конкретну кількість, яка залишиться після підготовки?

Скільки залишиться, стільки залишиться. Ніхто планки не виставляє - 50 чи 100 чоловік повинні пройти підготовку. Пройдуть стільки, скільки будуть спроможними пройти цей курс. Я думаю, що це буде кілька десятків. Сподіваюся, що в ході відбору ми вийдемо на показники, які будуть перевищувати, як мінімум, в два рази, ту кількість, яка ви пустилася.

А яке ваше уявлення стосовно кількості Сил спецоперацій?

У нас створено командування, є ряд військових частин, які зараз приймаються у склад командування. Я думаю, що вони і стануть основою цих частин. Ми не будемо говорити про кількісні показники. Але це буде більше, ніж одна тисяча людей. Цього буде достатньо для того, щоб забезпечити виконання завдань, які покладаються на Сили спецоперацій.

Спектр операцій широкий - від інформаційно-психологічних до розвідувальних. Ми не почали створення Сил спецоперацій з нуля, у нас були частини спеціального призначення, загони спецпризначення, групи спецпризначення, які виконували завдання і досить успішно. В складі підрозділів Сил спецоперацій у нас є і герої, багато було нагороджено. Тому мова йде про створення Сил спецоперацій як єдиної структури. Зараз проходить процес формування і становлення, зараз вони вже виконують завдання, знаходяться на лінії зіткнення, ведуть розвідку, пошуки, здійснюють евакуацію льотного складу… Евакуація екіпажу повітряних суден, які були збиті – це одне із завдань спецоперацій - і такі завдання успішно виконувалися.

Але нам потрібна підготовка за новітніми методиками, стандартами передових країн світу з врахуванням вже нашого досвіду. Поєднання нашого досвіду і передової методики дасть високу якість підготовки наших бійців і серйозно підвищить їх бойові спроможності.

Ірина Сомер