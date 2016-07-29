На Луганщині військові ЗСУ під час бою затримали росіянина-диверсанта

Як йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури, затримали терориста 28 липня.

Встановлено, що росіянин, комендант окремої мотострілкової бригади терористичної організації «ЛНР», диверсійно-розвідувальної групи, брав участь у бойових діях.

Він був затриманий військовослужбовцями Збройних Сил України безпосередньо під час бойового зіткнення.

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Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) - санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії.