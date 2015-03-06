На Луганщині СБУ затримала працівника суду за підозрою у пособництві терористам

Як повідомили у прес-центрі СБУ, співробітники Служби безпеки встановили, що зловмисник випитував у знайомих-міліціонерів інформацію про місця дислокації особового складу і озброєння Збройних Сил України.

Отримані відомості він передавав двом ватажкам незаконних збройних формувань «ЛНР», які використовували їх під час плануванні збройних нападів проти українських військових і скоєння диверсій у мирних регіонах.

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Інформатор бойовиків добував для них відомості про місцевих українських активістів, деталі проведення мобілізаційної кампанії, а також відстежував і передавав у т. зв. «штаб ЛНР» інформацію про бойовиків, затриманих правоохоронними органами України.

Співробітники спецслужби задокументували зустрічі зловмисника з «поліцаями» «ЛНР», де обговорювалися злочинні плани захоплення адміністративних будівель і службового транспорту державтоінспекції. Спільникові бойовиків обіцяли, що він очолить районну «автоінспекцію ЛНР».

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за сприяння діяльності терористичної організації передбачає до 15 років ув'язнення. Він узятий під варту. Тривають слідчі дії.

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