В АП заявили про збільшення вдвічі кількості обстрілів бойовиками позицій українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Донецькому напрямку бойова активність ворога знову зросла. У порівнянні з добою раніше кількість обстрілів збільшилася майже вдвічі і склала 39. Почастішали випадки застосування ворогом мінометів. Так, кількість мін, випущених по позиціям сил АТО, за підрахунками військових, склала більше 220, що є абсолютним рекордом попередніх 7 днів», - сказав він.

За словами речника АП, районом найбільшої активності противника залишається Авдіївська промзона. На неї припадає третина усіх порушень режиму «тиші» з боку ворога на Донецькому напрямку. Вчора менш ніж за годину там бойовики випустили по позиціях українських військових більше 110 артилерійських снарядів різного калібру.

Також, додав Лисенко, бойові дії середньої інтенсивності тривають на Світлодарській дузі та на північних околицях Горлівки. «В районі Донецького аеропорту ворог вчора активізувався пізно ввечері. Зокрема, вже вдруге за тиждень захисники летовища потрапили під артилерійський вогонь в районі селища Піски», - сказав він.

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За його інформацією, на Маріупольському напрямку найбільша активність ворога простежувалась у Мар‘їнці. «Всього на Маріупольському напрямку вчора відбулося 25 ворожих обстрілів, що вдвічі більше ніж добою раніше», - зауважив Лисенко.

Також, поінформував він, не зменшує свою бойову активність ворог і на Луганському напрямку поблизу Попасної. На цьому напрямку вчора загалом бойовики порушували режим припинення вогню 6 разів.