Біля Мар'їнки відбувся бій з двома ДРГ окупантів, знищено до 8 терористів
09:05, 31 липня 2016Війна
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Близько сьомої години вечора 30 липня поблизу Мар’їнки проросійські терористи здійснили спробу прориву українських позицій двома диверсійними групами на різних напрямках.
REUTERS
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
У штабі розповіли, що українські військові дали гідну відсіч.
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"Завдяки злагодженим діям особового складу ворог відступив на свої початкові вогневі позиції. Втрати противника склали до 8 осіб. Втрат серед українських військових немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у бою 23 липня під Новозванівкою на Луганщині були знищені двоє російських військовослужбовців 15 стрілецького батальйону 6 окремого мотострілецького полку 2 армійського корпусу Центру територіальних військ ЗС РФ.
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