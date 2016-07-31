Біля Мар'їнки відбувся бій з двома ДРГ окупантів, знищено до 8 терористів

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У штабі розповіли, що українські військові дали гідну відсіч.

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"Завдяки злагодженим діям особового складу ворог відступив на свої початкові вогневі позиції. Втрати противника склали до 8 осіб. Втрат серед українських військових немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у бою 23 липня під Новозванівкою на Луганщині були знищені двоє російських військовослужбовців 15 стрілецького батальйону 6 окремого мотострілецького полку 2 армійського корпусу Центру територіальних військ ЗС РФ.