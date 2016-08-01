За добу бойовики відкривали вогонь 85 разів, сили АТО відбили атаку ДРГ – штаб

Російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та застосовувати великокаліберну зброю. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 ранку 1 серпня.

Читайте такожВорожий снайпер з окупованої Горлівки обстріляв контрольний пост "Майорськ"

За інформацією штабу, на Маріупольському напрямку по Широкиному та Мар’їнці окупанти застосували міномети різних калібрів. В Красногорівці вогонь вівся з 82 мм мінометів та стрілецької зброї. По Водяному та Старогнатівці працювали ворожі БМП. Біля Мар’їнки, Старогнатівки та Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

"Близько 22:42 в районі Богданівки була виявлена ДРГ противника чисельністю до 5 чоловік. Противник підступивши на відстань до 100 метрів, відкрив вогонь зі стрілецької зброї та АГС-17. Завдяки злагодженим діям особового складу вогнем у відповідь з АГС та стрілецької зброї ворога було відкинуто. Тривало вогневе зіткнення 18 хвилин", - відзначили у прес-центрі.

Також противник вів повітряну розвідку в районі Новотроїцького.

"На Донецькому напрямку супротивник застосував важку артилерію 152 та 122 мм. В районі Авдіївки вночі було особливо гаряче, ворог використав понад сто боєприпасів. Із мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів противник гатив по наших позиціях у Опитному, Авдіївці, Зайцевому та Пісках. Неспокійно було у Майорську, Кам’янці та Троїцькому", - йдеться у повідомленні штабу.

В той же час на Луганщині позиції ЗСУ в районі Новотошківського, Новозванівки та Кримського противник хаотично обстрілював з 82 мм мінометів та гранатометів, провокуючи українських бійців на вогонь у відповідь. Поблизу Новоалександрівки, Станиці Луганської та Попасної застосовувались гранатомети.