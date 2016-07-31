Біля Авдіївки бойовики застосували важку артилерію і гранатомети

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook. «Найбільш складна ситуація на сьогодні на Донецькому напрямку. Важке артилерійське озброєння калібрів 152 та 122 міліметри, 120 мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя застосовувались ворогом в районі Авдіївки. Також, мінометний та кулеметний вогонь вівся в Луганському та Пісках», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВорожий снайпер з окупованої Горлівки обстріляв контрольний пост "Майорськ" Зазначається, що на Маріупольському напрямку з мінометів були обстріляні Мар’їнка та Красногорівка. В Старогнатівці та Славному застосовувалась стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. В Новотроїцькому працював снайпер.

Також на Луганщині з опівночі в районі Новоалександрівки, Кримського та Новозванівки зафіксовано мінометні та гранатометні обстріли, ворожий вогонь вівся також зі стрілецької зброї.

«Кількість провокацій з боку окупантів в районах населених пунктів Авдіївки та Старогнатівки зросла, тому українські захисники вимушені були відкривати вогонь у відповідь», - наголосили в штабі.

За добу російські окупаційні війська 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців, додали в прес-центрі.