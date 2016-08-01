У Москві колишніх бойовиків "ЛНР" засудили за вимагання грошей "на відновлення Луганська"

Під погрозою поширення даних про клієнтів банку "Югра" вони вимагали у кредитної установи 300 млн руб.— нібито на відновлення зруйнованого народного господарства "ЛНР", передає "КоммерсантЪ".

Басманний суд Москви призначив учасникам угруповання "Бетмен" Олександру Солнцеву (Механік) і Єгору Юлдашеву по вісім років колонії, їхній спільниці, співробітниці тюменського філії банку,— чотири роки.

Як випливає з матеріалів справи, розслідування почалося після того, як 19 березня 2015 року якийсь молодий чоловік, особа якого так і не була встановлена, вручив охоронцеві московського офісу банку "Югра" в Москві вулиці конверт, попросивши негайно передати його тодішньому голові правління кредитної установи Юрії Гусєву.

В конверті, який розкрив представник служби безпеки банку, виявилися виготовлені на ксероксі копії фінансових документів — дані про рахунках декількох клієнтів "Югри", рух коштів по них і т. п. Крім того, в конверті був анонімний лист, в якому банкіру пропонувалося протягом 30 хвилин зателефонувати за вказаним у ньому номером "з питання придбання всього пакета документів". В іншому випадку невідомий погрожував опублікувати дані клієнтів банку в інтернеті і віддати їх "у впливові газети.

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Пізніше стало відомо, що всіма зазначеними в листі клієнтами цікавилася тільки головний спеціаліст з роботи з корпоративними клієнтами тюменського філії банку 29-річна Ольга Бєлобородова.

Розібравшись у ситуації, керівництво банку звернулося до правоохоронних органів, всі подальші переговори з вимагачами проходили під контролем оперативників.

Поліцейські взяли під спостереження Ольгу Бєлобородову і невдовзі з'ясували, що її співмешканцем є колишній співробітник міліції Олександр Солнцев, який у той час перебував у Москві. У ході розслідування з'ясувалося, що він був у Луганську, у складі угруповання "Бетмен".

Вивчивши телефонні контакти Бєлобородової і Солнцева, оперативники встановили, що разом з останнім у столиці перебуває ще один колишній бойовик "Бетмена" Єгор Юлдашев.

Після затримання фігуранти справи провини не визнали. І під час слідства, і в суді вони наполягали на тому, що корисливого наміру не мали, а дійсно отримані від "Югри" гроші нібито мали намір відправити в Луганськ.