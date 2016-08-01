Окупанти з початку доби 22 рази обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

19:37, 01 серпня 2016
Війна
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Російські окупаційні війська з початку доби 22 рази відкривали вогонь по українських підрозділах в районі проведення АТО.

Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів окупанти били по населених пунктах в районі Авдіївки та на околицях Горлівки, поблизу Троїцького та Невельського», - йдеться в повідомленні.

Також бойовики застосовували кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Луганського. Наразі триває активне протистояння між бойовиками та українськими військовими в районі Авдіївки, Опитного та Луганського.

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На Маріупольському напрямку ще до світанку російські окупанти обстріляли з гранатометів опорні пункти сил АТО в Новомихайлівці. Вогонь вівся з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї в Гнутовому та Красногорівці.

Крім цього, серед дня поблизу села Тарамчук терористи стріляли зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку вдень зберігалося відносне затишшя.

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