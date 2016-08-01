В Опитному загинув український військовий
13:36, 01 серпня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, шестеро отримали поранення.
За добу в зоні АТО один український військовий загинув / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще шість отримали поранення", - сказав він.
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"Все сталося під час обстрілів. Загиблий - у населеному пункті Опитне, поранені: один - Новоолександрівка, чотири - Авдіївка, один - в Широкиному", - повідомив Лисенко.
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