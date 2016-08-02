Бойовики сьогодні 28 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою. З початку доби та впродовж дня зафіксовано 28 обстрілів наших позицій з боку російських окупаційних військ, у тому числі з важкої артилерії», - йдеться в повідомленні.

«До того ж, дії ворога втратили вибірковий характер: з 11 години ранку протягом трьох годин окупанти вели мінометний вогонь по мирних жителях. 21 міну 82 мм калібру випущено було по житлових будинках Авдіївки та Опитного», - підкреслили у штабі.

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Також на Донецькому напрямку по Пісках ворог застосував важку артилерію 152 мм калібру. «Епіцентром бойових дій залишаються позиції в районі Авдіївки. Тут загарбники неодноразово обстріляли наші позиції зі 120 та 82 мм мінометів. Великокаліберні кулемети окупанти використали поблизу Троїцького. З 82 мм мінометів та гранатометів різних систем ворог бив по Кіровому та Луганському», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку російські окупанти зі 120 та 82 мм мінометів вели вогонь по укріпленнях сил АТО в Красногорівці та Талаківці. «В районі Мар’їнки ворог застосував танк, вогонь гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї», - зазначається в повідомленні.

На Луганщині поблизу Новозванівки вівся мінометний вогонь по українських бійцях, у тому числі з мінометів 120 мм калібру. Зафіксовано вогонь снайпера, інформують у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО на Донецькому напрямку по позиціях українських військових випущено рекордну, починаючи з червня, кількість мін - понад 260.