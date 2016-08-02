За добу на Донецькому напрямку бойовики випустили рекордну кількість мін - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На всьому Донецькому напрямку по наших позиціях було випущено понад 260 мін – це рекордна кількість за літо 2016 року»,- сказав він.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів, зокрема 22 – з важкого озброєння.

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«Тривають активні бойові дії по всій лінії фронту. Минулої доби ворог не застосовував ствольну артилерію, проте, як і раніше, щедро стріляє з мінометів», - зазначив речник.

За його словами, основними гарячими точками є: Світлодарська дуга, Зайцеве-Майорськ, Авдіївська промзона, Опитне.

На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у Кримському та Попасній. На обох позиціях окупанти здійснили по 2 обстріли у темну пору доби. Один із них був мінометним, та ще один – снайперським.

Всього на Луганському напрямку вчора сталося 4 ворожих обстріли, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Мотузяник наголосив, що на Маріупольському напрямку найгарячіше вчора було у Красногорівці та на ділянці фронту Гнутове – Широкине.

«І в світлу, і в темну пори доби окупанти активно застосовували важке озброєння, випустивши по наших позиціях понад 130 мінометних мін. Згідно зі статистикою, найкоротший обстріли тривав 15 хвилин, найдовший – понад 2 години»,- зауважив він.

Окрім цього, додав речник, окупанти порушили режим тиші і на інших рубежах, де зазвичай спокійно - Новомихайлівці, Тарамчуку, Гранітному.

Всього на Маріупольському напрямку вчора відбулося 14 ворожих обстрілів, в тому числі 6 – з важкого озброєння.