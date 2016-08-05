Росія розгорнула дві нові дивізії поблизу кордонів з Україною - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на брифінгу в Києві.

«Крім окупованих територій ми можемо побачити, що відбувається біля східних кордонів нашої країни, де розгорнуті вже дві нові російські дивізії», - сказав він.

«У сучасних умовах для України найбільш небезпечними є можливі дії російських повітряно-космічних сил, і саме на Близькому сході, в Сирії Росія активно проводила випробування саме своїх повітряно-космічних сил, знищуючи цивільну інфраструктур сирійських міст», - наголосив Турчинов.

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«На аеродромі Міллерово, який знаходиться поблизу нашого східного кордону, дуже близько до нас розташована російська військова авіація, в першу чергу штурмова авіація, яка розрахована повністю для виконання бойових завдань», - заявив секретар РНБО.

Раніше видання Gazeta Wyborcza писало, що Росія готується до великої війни і стягує війська до кордону України. Минулої п'ятниці в бюлетені "Незалежний військових погляд", який отримують всі частини російської армії, відкрито було написано: "Росія не виключає великої війни. Україна стає нашим стратегічним ворогом". І нібито саме тому Москва відправляє потужні сили на український кордон.