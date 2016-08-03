Росія не відкидає "великої війни", відправляючи до кордону України солдатів, ракети й літаки - Wyborcza

Про це розповів заступник міністра оборони генерал Дмитро Булгаков, передає ZN.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Вже 15 серпня пройдуть навчання "Кавказ 16" за участю військових частин південного військового округу, який розташований впритул до кордону України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також похвалився тим, як зміцнює сили біля українських кордонів. За його словами, через те, що "загроза з боку України і НАТО зростає", російська армія сформувала в південному окрузі чотири нові дивізії і дев'ять бригад.

Крім того, поблизу України Москва вирішила розмістити ракети класу "Іскандер". Тим часом, військово-морські сили в регіоні отримали ракети "Бастіон" і "Бал", а також протиповітряні ракети С-400 "Тайфун".

У цілому, за словами Шойгу, частини південного округу за останні два роки отримали близько чотирьох тисяч нових бойових машин, літаків і різного роду ракет.

У свою чергу військовий експерт Віктор Мураховський звертає увагу, що Шойгу бреше, коли говорить про чотири нові дивізії біля кордону України. Абсолютно новими можна назвати лише дві з них: 150-у Ідрицько Берлінську дивізію, яка свою назву успадкувала від тієї, яка "70 років тому підняла радянський прапор над Рейхстагом", а також розміщену в окупованому Криму дивізію протиповітряної оборони, озброєну ракетами С-400.

Ще дві – це старі дивізії, які в результаті реформи армії, розпочатої у 2008 році міністром оборони Анатолієм Сердюковим, були перетворені на військово-повітряні військові частини. А зараз їхній статус повернули, оскільки Москва намагається розгорнути свої Збройні сили на Захід.

Кремль остаточно відкинув плани Сердюкова, який намагався підготувати Росію до внутрішніх конфліктів, зокрема на Північному Кавказі або в Центральній Азії. Він відмовився від дивізій і полків. Головною бойовою одиницею російської армії стала бригада солдатів з трьох-чотирьох мотострілкових батальйонів, посилених власною артилерією, системами комунікації, розвідувальним блоком і тиловими службами. Такі бригади могли діяти самостійно на полі бою, не чекаючи на підтримку основних сил.

Але сьогодні Росія змінила підходи. Вона повертає дивізії й армії. Про те, як Москва будує свій "український фронт", написав нещодавно російських тижневик "Ведомости" з посиланням на московського військового експерта Руслана Пухова.

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Він нагадав, що поблизу північного кордону України розміщені сили створеної рік тому Першої танкової армії. На півдні Росія створює 20-у армію. Також у планах Москви створити в регіоні ще одну нову армію. "Сенс цих змін очевидний: на кордоні з Україною, де ще три роки тому не було зовсім ніяких військ, російська сторона створює три великі сухопутні групи для раптового наступу у напрямку Києва, який розташований від кордону лише за 270 кілометрів. А на півдні – для створення міцних лещат й оточення головних сил української армії на лівобережній Україні", - пояснив Пухов.

Він розповів Gazeta Wyborcza, що незважаючи на те, що кажуть на Заході, мобілізація Збройних сил Росії біля кордону України не порівняно більша, ніж біля кордонів країн Балтії або Польщі. "У Калінінградській області зараз немає ніяких "Іскандерів". Розміщена там 152 ракетна бригада залишається єдиною нашою частиною, озброєною старими "Точки-У" і не отримала ще нові ракети", - сказав Пухов.

Минулої п'ятниці в бюлетені "Незалежний військовий погляд", який отримують всі частини російської армії, відкрито було написано: "Росія не виключає великої війни. Україна стає нашим стратегічним ворогом". І нібито саме тому Москва відправляє потужні сили на український кордон.

Росія також зміцнює позиції на середньому заході біля кордону Білорусі. Із середини минулого року під Смоленськом почала службу 144-а моторизована піхотна дивізія. До її складу входить полк танків, три полки піхоти, полк артилерії, а також протиповітряної та протиракетної оборони. У цілому там базується близько 10 тисяч солдатів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, Росія, за деякими даними, стягує війська до білоруського кордону. Про це повідомляє група волонтерів, які займалися розслідуваннями про ситуацію в Криму, на Донбасі та в Сирії. Висновок про перекидання збройних сил зроблений на основі аналізу соціальних мереж.

З відкритих джерел фахівці з'ясували, що у Брянській області повинні найближчим часом з'явитися два військові об'єкти. У Клинці з Єкатеринбурга на постійну дислокацію перевели 28-у окрему мотострілецьку бригаду. Фотографії ешелонів з військовою технікою викладали місцеві жителі. Перекидання має завершитися до жовтня, стверджує портал InformNapalm.