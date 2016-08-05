У РНБО озвучили два сценарії, які Росія може реалізувати для спроби підкорити Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Парадигма «гібридної війни» характеризується високою варіантністю методів при загальному комплексному підході до їхнього застосування», - зазначив він.

За словами Турчинова, намагаючись підкорити Україну, Кремль як у найближчому майбутньому, так і в перспективі може реалізувати один із двох сценаріїв.

«Перший, найбільш небезпечний, – це воєнний сценарій, а саме повномасштабна військова агресія, яка наразі є найбільш проблемною та небезпечною для самого Кремля. Зокрема, розгортаючи додаткові військові частини поблизу кордонів та на окупованих територіях України», - заявив секретар РНБО.

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«Другий сценарій, не менш небезпечний, - сценарій так званий «гібридний», який на сьогодні залишається найбільш ймовірним. Він передбачає продовження бойових дій малої інтенсивності на Донбасі з можливістю локальних наступальних операцій російських регулярних підрозділів, а також підривну діяльність на решті територій України», - додав Турчинов.

При цьому він наголосив, що росіяни свідомо і системно порушують Мінські угоди, постійно обстрілюючи позиції українських військ, зокрема, з важкої зброї, яка заборонена Мінськими угодами.

«Цю зброю нерідко переховують серед живих кварталів, навмисно наражаючи на небезпеку мирних українців, які страждають від окупації», - зауважив секретар РНБО.

Раніше видання Gazeta Wyborcza писало, що Росія готується до великої війни і стягує війська до кордону України. Минулої п'ятниці в бюлетені "Незалежний військових погляд", який отримують всі частини російської армії, відкрито було написано: "Росія не виключає великої війни. Україна стає нашим стратегічним ворогом". І нібито саме тому Москва відправляє потужні сили на український кордон.