Бойовики вночі обстріляли житлові квартали Торецька, снаряд поцілив у будинок з п'ятьма людьми(фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"Торецьк. Вночі бойовики розстріляли приватний сектор, де проживають мирні жителі. Район вулиць Маяковського і Чайковського, три домоволодіння отримали ушкодження, одне з них повністю вигоріло. Тільки з чистої випадковості і Божої милості при прямому попаданні в будинку, де перебувала сім'я з 5 осіб, ніхто не постраждав", - написав Аброськін.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції.