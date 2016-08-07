Бойовики вночі обстріляли житлові квартали Торецька, снаряд поцілив у будинок з п'ятьма людьми(фото)
10:43, 07 серпня 2016Війна
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При нічному обстрілі житлових кварталів Торецька були пошкоджені три домоволодіння.
Наслідки нічного обстрілу / Facebook / В'ячеслав Аброськін
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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Наслідки нічного обстрілу / Facebook / В'ячеслав Аброськін
"Торецьк. Вночі бойовики розстріляли приватний сектор, де проживають мирні жителі. Район вулиць Маяковського і Чайковського, три домоволодіння отримали ушкодження, одне з них повністю вигоріло. Тільки з чистої випадковості і Божої милості при прямому попаданні в будинку, де перебувала сім'я з 5 осіб, ніхто не постраждав", - написав Аброськін.
Наслідки нічного обстрілу / Facebook / В'ячеслав Аброськін
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції.
Наслідки нічного обстрілу / Facebook / В'ячеслав Аброськін
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