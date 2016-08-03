Внаслідок обстрілу в селищі Північне на Донеччині пошкоджено два будинки
16:41, 03 серпня 2016Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиками пошкоджено два приватних будинки в селищі Північне (колишнє Кірове) Донецької області.
Внаслідок обстрілу бойовиками Північного пошкоджено два будинки / Ілюстрація panoramio.com
Про це, як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Він зауважив, що посилилися обстріли бойовиками, в тому числі, населених пунктів.
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«Внаслідок цих обстрілів у селищі Північне (колишнє Кірове) Торецької міськради пошкоджено два приватних будинки», - сказав Лисенко.
Раніше прес-центр АТО повідомив, що у вівторок з 11:00 до 20:00 також тривали мінометні обстріли житлових районів населених пунктів поблизу Донецька.
Було зафіксовано 11 обстрілів житлових кварталів Авдіївки, Опитного та Зайцевого.
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