Україна очікує наступ російських окупантів будь-якої хвилини – АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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«Очікуємо у будь-яку годину», - сказав Лисенко, відповідаючи на запитання про можливе загострення конфлікту, оскільки по всій лінії розмежування спостерігається підтягування техніки, ротація військових з боку ворога та перехід кордону на неконтрольованих ділянках.

«На півночі Криму також російські війська проводять свої маневри, і на певний час рух на пропускних пунктах був зупинений за ініціативи російської сторони. Тобто окупанти проводять свої маневри, і ми маємо розуміти, що у будь-яку хвилину, у будь-яку годину вони можуть розпочати якийсь масштабний або немасштабний наступ», - додав Лисенко.

Він наголосив, що сили АТО моніторять ситуацію на ділянках найбільшого накопичення сил та засобів ворога, а також накопичують резерв для можливого відбиття наступу.

Лисенко зауважив, що по той бік лінії розмежування розташовані саме російські війська. «Ми можемо казати про ротацію російських військовослужбовців, які керують підрозділами та беруть участь у плануванні всіх бойових операцій», - сказав він.

Як повідомлялось, сьогодні окупанти припинили пропуск через КПВВ на адмінкордоні з Кримом. Згодом рух було відновлено, але лише через "Чонгар".