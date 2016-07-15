У розвідці розповіли про посилення передових підрозділів бойовиків на чотирьох напрямах у зоні АТО

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

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Як пояснили в управлінні, угрупування російських окупаційних військ продовжує посилення та ротацію передових підрозділів, поповнення боєприпасів та фортифікаційне обладнання позицій на Слов'янському, Донецькому, Новоайдарському та Сєвєродонецькому напрямках.

Так, на Слов’янському напрямку здійснюється підготовка до активізації бойових дій у районі так званого Світлодарського виступу.

Крім того, розвідкою зафіксовано переміщення колон військової техніки у напрямках Дебальцевого – 14 вантажних автомобілів та два мікроавтобуси з особовим складом, три вантажні автомобілі з боєприпасами та Горлівки – 27 вантажних автомобілів з боєприпасами та чотири з продовольством.

На Донецькому напрямку до Ясинуватої переміщено 31 вантажний автомобіль з особовим складом та боєприпасами. Окрім того, вказано, що до мінометної батареї «1-го мотострілецького батальйону (Спартак) 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу (Донецьк)» збройних сил РФ підвезено міни до 120-мм мінометів.

У районі Олександрівки проведено ротацію передових підрозділів «100-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1-го армійського корпусу» та поповнено боєкомплект.

На Новоайдарському напрямку до району Раївки переміщено вогневий взвод гаубичного самохідного артилерійського дивізіону та два мотострілецькі підрозділи «2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ», а на Сєверодонецькому напрямку до району Калинового переміщено до двох мотострілецьких та танкову роту «6-го окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2-го армійського корпусу, і до району Первомайська – вогневий взвод гаубичної артилерійської батареї зі складу полку.