Савченко розповіла про домовленість щодо обміну двох полонених на Донбасі
14:29, 08 серпня 2016Війна
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Існує домовленість щодо обміну полонених на Донбасі у форматі двох на двох.
Савченко: Є домовленість обміняти двох на двох полонених на Донбасі / Фото УНІАН
Про це заявила депутат Надія Савченко, вийшовши з Адміністрації президента, передає "Українська правда".
"Зараз є домовленість (обміняти) двох на двох – і це треба робити зараз", – сказала вона.
"Це повинен президент зробити своїм указом, а не чекати судів, бо це ще триватиме півроку, а за півроку буде неактуальним", – додала Савченко.
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