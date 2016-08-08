Савченко розповіла про домовленість щодо обміну двох полонених на Донбасі

Про це заявила депутат Надія Савченко, вийшовши з Адміністрації президента, передає "Українська правда".

"Зараз є домовленість (обміняти) двох на двох – і це треба робити зараз", – сказала вона.

"Це повинен президент зробити своїм указом, а не чекати судів, бо це ще триватиме півроку, а за півроку буде неактуальним", – додала Савченко.

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