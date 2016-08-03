В СБУ анонсували "сюрприз" у питанні звільнення заручників на Донбасі

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, передає Українська правда.

"Ми готуємося до певних процесів, я не можу все говорити, але повірте - це буде сюрприз для багатьох", - зазначив Тандіт.

Він також заявив, що українська сторона готова йти на компроміси в цьому питанні.

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"Треба йти на компроміси, якщо з тієї сторони намагаються в засобах масової інформації говорити про те, що з українцями не можна домовитися, що ми тут несправжні, що у нас тут хунта, і так далі. Вони несуть багато дурниць, то я вам скажу, що якраз навпаки ми готові до компромісів і ми зробимо все, щоб звільнити", - сказав радник СБУ.

Крім того, Тандіт розповів, що в списку, який сепаратисти передали для обміну полоненими, понад 40 осіб, які ніколи не скоювали злочинів в зоні АТО.

За його словами, в ньому є наприклад злісний неплатник аліментів, "злодій в законі", або людина, яка скоїла злочин на дорозі.

"Більш того, є там, наприклад, люди, які ніколи не були під слідством, але просто не хочуть туди їхати, а їх просто звідти викликають. А є близько ста осіб з прізвиськами, з незрозумілими іменами, яких ми не можемо навіть визначити", - додав Тандіт.