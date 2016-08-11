Генштаб: біля кордону з Кримом війська РФ розгорнулися в бойові порядки, під Армянськ привезли "Град"

Російські окупаційні війська на кордоні з анексованим Кримом розгорнулися в бойові порядки і готуються до провокацій. Про це повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає InfoResist.

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"Збройні сили Російської Федерації здійснюють демонстративно провокаційні дії на Півдні тимчасово окупованого Криму. У чому це виражається, сьогодні в період з 11 до 14 на Джанкойському напрямку в двох кілометрах від лінії адміністративного кордону механізована рота на 8-ми БМП розгорнулася в бойові порядки, почала окопуватись і проводити інженерні заходи. Після цього, о 14:00 вони згорнулись і поїхали назад. У теж час на Армянському напрямку в районі КПП "Каланчак" механізована рота до 100 військовослужбовців на п'яти КАМАЗах прибула і також розгорнулася в бойові порядки і почала проводити інженерні заходи — рити окопи. З 14:15 на Джанкойському напрямку прибула друга рота на автотранспорті і також розгортається в бойові порядки і проводить інженерні заходи", — повідомив він.

Також він додав, що буквально нещодавно з'явилася інформація, що на Армянському напрямку з'явилась установка установка "БМ-21 Град".

Як писав УНІАН, раніше Віктор Муженко повідомив, що Генеральний штаб Збройних Сил України нарощує угруповання військ на адміністративному кордоні з Кримом і приводить підрозділу в підвищену бойову готовність.