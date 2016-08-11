Генштаб розповів про нарощування угруповання українських військ на адмінкордоні з Кримом

Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко в ході наради президента України з керівниками силових відомств та МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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За словами Муженка, підрозділи та військові частини ЗСУ, які виконують завдання в районі адміністративного кордону з окупованим Кримом, приводяться у підвищену бойову готовність, проведено нарощування відповідного угруповання. Він назвав абсурдними заяви щодо нібито обстрілів з української сторони тимчасово окупованого Криму.

"Це є повною нісенітницею і не відповідає дійсності. Вогонь не відкривався ні з артилерійський систем, ні з іншої зброї. Це може підтвердити будь-який військовослужбовець чи житель тієї території, тому що звуки артилерійський обстрілів чути на значну відстань", - наголосив начальник Генштабу.