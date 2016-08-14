За добу сили АТО знищили 3 і поранили 7 окупантів - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Зафіксовано чергові втрати в частинах та з’єднаннях 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 13 серпня загинуло троє та поранено семеро військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК ЗС РФ, а також 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО, в Миколаївці та Богданівці ще до світанку відбулися бойові зіткнення. Під час цих тривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Отримавши гідну відсіч на обох ділянках, ворог відступив.