На Маріупольському напрямку відбулись бойові зіткнення: сили АТО відбили атаки ворожих диверсантів

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, на Маріупольському напрямку в порушення Мінських угод ворог тричі застосував важку артилерію. Більш ніж сотню снарядів калібру 122 мм було випущено по захисниках Лебединського та Солодкого. Під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції у Талаківці, Мар’їнці, Новотроїцькому, Гнутовому та Павлопілі.

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«У Миколаївці та Богданівці ще до світанку відбулись бойові зіткнення. Під час цих нетривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Отримавши гідну відсіч на обох ділянках, ворог відступив», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поблизу Старогнатівки зафіксовано вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Мар’їнки знову проявив себе снайпер.

На Донецькому напрямку супротивник здійснював мінометні обстріли різними калібрами по позиціях в районі Авдіївки та Луганського, з 82 мм мінометів гатив по захисниках Зайцевого, Ленінського, Майорську, Світлодарську та Новоселівки. У Новгородському та Троїцькому вогонь відкривався з гранатометів та кулеметів великих калібрів. БМП ворог застосував по укріпленнях Троїцького.

На Луганщині противник вів вогонь з мінометів по Новотроїцькому. У Новозванівці, Новоалександрівці, Станиці Луганській та Жовтому він відкривав гранатометний вогонь. У Жовтому до того ж була зафіксована активність снайпера.

Вдень було помічено дві спроби проведення супротивником аеророзвідки наших позицій. Один з безпілотних літальних апаратів виявлено засобами радіолокаційної розвідки в районі Торецьку на висоті понад 3000 м.