В зоні АТО за добу поранено троє військових
14:04, 14 серпня 2016Війна
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В зоні АТО за добу поранень зазнали троє українських військових, загиблих немає.
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув. Однак троє наших бійців були поранені», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО, в Миколаївці та Богданівці ще до світанку відбулися бойові зіткнення. Під час цих тривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Отримавши гідну відсіч на обох ділянках, ворог відступив.
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