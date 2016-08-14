В зоні АТО за добу поранено троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув. Однак троє наших бійців були поранені», - сказав він.

Читайте такожЗа добу сили АТО знищили 3 і поранили 7 окупантів - розвідка

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО, в Миколаївці та Богданівці ще до світанку відбулися бойові зіткнення. Під час цих тривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Отримавши гідну відсіч на обох ділянках, ворог відступив.