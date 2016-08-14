Бойовики з протитанкового гранатомета обстріляли пішохідний міст у Станиці Луганській

Бойовики незаконних збройних формувань ОРЛО почали використовувати більш широкий спектр протитанкових засобів, зокрема більшої потужності. Про це на сторінці штабу AТО у Facebook повідомив прес-офіцер української сторони Спільного Центру з контролю та координації, підполковник Вадим Бакай.

Читайте такожВ зоні АТО за добу поранено троє військових

«Вчора, 13 серпня, військовослужбовці української сторони СЦКК під час фіксації фактів порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРЛО поблизу пішохідного мосту у Станиці Луганській знайшли залишки тандемної протитанкової гранати від ручного протитанкового гранатомету РПГ-27 «Таволга», - йдеться у повідомленні.

У штабі пояснили, що ця зброя набагато потужніша за розповсюджений та всім відомий РПГ-7В, і покликана боротися із сучасними основними бойовими танками противника, які оснащені динамічним захистом та посиленою бронею.

Щодо характеристик цього гранатомета, то в СЦКК відзначають, що бронепробивна сила його тандемного боєприпаса (тобто з подвійною бойовою частиною: перша – знищує динамічний захист бронеоб’єкта, а друга – пропалює основну броню) дозволяє пропалити броню за динамічним захистом до 0,6 м, пробити залізобетон товщиною до 1,5 м, цеглу – до 2 м і деревоземляне укриття – до 3,7 м. Ефективна дальність стрільби до 200 м.

«На озброєнні Збройних сил України такої зброї немає. Тому із впевненістю можна стверджувати, що це черговий доказ використання російської зброї на Донбасі. А ще можна зробити припущення, що бойовики НЗФ ОРДО та ОРЛО продовжують опановувати нові для себе взірці зброї, «придбані» у російському «воєнторзі». Тобто поодинокі випадки прильоту таких специфічних боєприпасів можна розцінити як пристрілку і набуття навичок використання більш потужніших ручних протитанкових гранатометів», - підкреслюють українські військові.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема 27 разів на Маріупольському, 23 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках.