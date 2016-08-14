Бойовики обстріляли пост прикордонників "Майорськ"

Обстріл КП «Майорськ» було здійснено з боку н.п. Горлівка на Донеччині. Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте такожБойовики з протитанкового гранатомета обстріляли пішохідний міст у Станиці Луганській

«Учора ввечері на Донеччині з боку н.п. Горлівка незаконні збройні формування здійснили обстріл контрольного посту «Майорськ». Постраждалих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали». - йдеться у повідомленні.

У зоні проведення АТО зафіксовано 2 безпілотних літальних апарати.

Водночас випадків порушення правил переміщення вантажів через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування співробітниками Держприкордонслужби не зафіксовано.