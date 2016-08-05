Міноборони: бойовики активно використовують комплекс радіоелектронної розвідки "Дзюдоїст"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Загалом за поточний тиждень зафіксовано застосування 13 БПЛА», - сказав він.

Читайте такожБойовики "ДНР" вчать дітей поводженню зі зброєю та збору розвідданих - заява української делегації в Радбезі ООН

Скібіцькій також зазначив, що з метою нарощування можливостей безпілотників противник здійснює їх модернізацію, а також випробовує нові безпілотні літальні апарати китайського виробництва.

«У цих БПЛА модернізовано планер та планується встановлення власного програмного забезпечення. Насамперед ці заходи проводяться з метою, щоб приховати застосування російського озброєння, зокрема, БПЛА на території України», - зауважив представник розвідки.

Крім того, за словами Скібіцького, противником активно застосовуються ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Також розвідка виявила на Волноваському напрямку роботу комплексу радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби «Дзюдаїст», який перебуває на озброєнні виключно ЗС РФ.

Окрему увагу, додав він, командування російських окупаційних військ приділяє введенню в оману сил АТО, продовжуючи встановлювати хибні оборонні позиції вздовж лінії зіткнення.