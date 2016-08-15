Бойовики зранку обстріляли пост прикордонників "Майорськ"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, обстріл відбувся о 4-й годині ранку з боку н.п. Горлівка, що на непідконтрольній Україні території.

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Бойовики застосували міномети. Міни розірвались перед та за контрольним постом. За даними ДПСУ, в результаті обстрілу постраждалих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, що в суботу "Майорськ" також обстрілювали з боку Горлівки.