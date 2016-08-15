За минулу добу в зоні АТО поранено одного військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За добу, що минула, жоден український військовий не загинув, проте один отримав поранення”, - сказав він.

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За словами Мотузяника, це сталося в Авдіївській промзоні.

Зараз поранений військовослужбовець знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь, з них 59 - по підрозділах сил АТО.