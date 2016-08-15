Бойовики намагались захопити опорний пункт сил АТО в районі Новоолександрівки: відбувся бій

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається, на Донецькому напрямку мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь відкривався по укріпленнях захисників Авдіївки, там окупанти застосували заборонені калібри мінометів. Вогонь з автоматичних станкових гранатометів, 82 мм мінометів та кулеметів великого калібру ворог вів по позиціях в районі Світлодарської дуги. Під кулеметний та гранатометний вогонь потрапило Ленінське. У Верхньоторецькому активність проявив снайпер.

Читайте такожНа Маріупольському напрямку відбулись бойові зіткнення: сили АТО відбили атаки ворожих диверсантів

Окрім того, за даними прес-центру, під Новоселівкою на Маріупольському напрямку противник застосував 122 мм артилерію, по позиціях в Тарамчуку 82 мм міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів. В Мар’їнці та Талаківці вогонь вівся з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї, а у Водяному, Гнутовому та Широкиному відкривався здебільшого гранатометний вогонь. В районі Красногорівки, Старогнатівки та Богданівки провокації тривали з використанням стрілецької зброї. Поблизу Широкиного, Талаківки, Мар’їнки та Водяного окупанти активно застосовували бронетехніку.

Читайте такожБойовики обстріляли пост прикордонників "Майорськ"

На Луганщині по позиціях в районі Попасної противник відкривав вогонь із 122 мм самохідних артилерійських установок та 120 мм мінометів. По українських захисниках у Новоалександрівці та Новозванівці ворог вів обстріли з 82 мм мінометів, кулеметів великого калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Третій день поспіль в районі Жовтого фіксується діяльність снайпера.

В районі Новоолександрівки ворог намагався захопити наш опорний пункт. Близько 10.10 з боку населеного пункту Калинове на відстань до 100 м підійшла ДРГ противника у кількості 3-6 осіб та відкрила вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойове зіткнення тривало 20 хвилин. Зазнавши втрат противник відступив.