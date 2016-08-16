Доба в АТО: бойовики 48 разів обстріляли українські позиції, у Богданівці відбувся бій

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші з зоні АТО. 48 разів ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на ранок вівторка, 16 серпня.

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"Півтори сотні мін забороненого калібру випущено по позиціях Авдіївської промзони, Зайцевого та Майорську, де ворог також активно застосовував гранатомети та кулемети великого калібру. Під мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь потрапили позиції у Новгородському та Кіровому. Неспокійно було у Новотроїцькому та Нижньому Лозовому. Поблизу Луганського, Верхньоторецького та Новгородського ворожий вогонь вівся з БМП", - сказано у повідомленні..

На початку минулої доби у Новоселівці, що на Маріупольському напрямку, супротивник відкривав вогонь з важкої артилерії калібру 122 мм. По укріпленнях в Тарамчуку, Талаківці, Красногорівці та Водяному ворог вів щільний вогонь із заборонених мінометів калібру 120 та 82 мм, захисників Мар’їнки провокував кулеметним вогнем, а у Красногорівці та Широкиному застосував бронетехніку. У Новотроїцькому до того ж активізувався снайпер.

"У Богданівці минулого ранку відбулось бойове зіткнення. Дві озброєні особи зі сторони Петрівського підібрались до нашого опорного пункту на відстань до 200 метрів, по ним було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Для прикриття ДРГ іншою групою противника було застосовано вогонь з підствольних гранатометів. Збройна суперечка тривала 20 хвилин, після чого ворог відступив", - повідомили у штабі.

На Луганському напрямку по позиціях у Новоолександрівці, Жовтому та Золотому противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У Станиці Луганській до того ж застосував міномети калібру 120 мм. У Старому Айдарі та Катерінівці відкривався вогонь зі стрілецької зброї. У Жовтому знов проявив себе снайпер.

Як повідомлялось раніше, протягом учорашнього дня російські окупанти 18 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення антитерористичної операції.