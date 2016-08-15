Бойовики упродовж дня 18 разів обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку доба почалась з артилерійського вогню у Новоселівці, де бойовики застосували самохідні артилерійські установки 122 мм калібру. У Тарамчуку, Талаківці та Водяному терористи порушували режим тиші вогнем із заборонених мінометів калібру 120 та 82 мм. Захисників Широкиного вони провокували вогнем зі стрілецької зброї.

«У Богданівці на світанку відбулось нетривале бойове зіткнення, під час якого ворожа ДРГ застосувала ГП-25 та стрілецьку зброю. Вогонь, відкритий особовим складом опорного пункту сил АТО у відповідь, відкинув противника», - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, в Авдіївській промзоні, терористи продовжують збройні провокації із застосуванням мінометів різних калібрів. Тричі під мінометні обстріли потрапляли захисники Майорська, де терористи також відкривали й гранатометний вогонь. У Зайцевому та Нижньому Лозовому застосовувалась стрілецька зброя.

На Луганщині по позиціях у Новоолександрівці, Новотроїцькому та Жовтому бойовики відкривали здебільшого гранатометний вогонь. «На цей раз снайпер проявив себе у Новотроїцькому», - повідомляє прес-центр штабу АТО.