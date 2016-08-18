Росія розгорнула засоби РЕБ на кордоні з Україною (фото)

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Як зазначається, розгорнуті вони навпроти ділянок прикордонних підрозділів в Харківській області на відстані до 2,5 км від кордону. Загалом було зафіксовано 3 таких системи.

За наявною інформацією, мобільні пости радіотехнічної розвідки, пеленгування та радіотехнічної боротьби з’явилися в момент, коли Росія розпочала провокаційні заходи на території тимчасово окупованого Криму на початку серпня.