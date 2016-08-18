Росія розгорнула засоби РЕБ на кордоні з Україною (фото)
14:09, 18 серпня 2016Війна
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Повітряний моніторинг лінії державного кордону за допомогою літака "Даймонд" на ділянці Східного регіонального управління підтвердив присутність на території РФ поблизу кордону з Україною розвідувально-сигналізаційних комплексів.
Навпроти прикордонних підрозділів в Харківській області Росія розгорнула засоби РЕБ / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
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Як зазначається, розгорнуті вони навпроти ділянок прикордонних підрозділів в Харківській області на відстані до 2,5 км від кордону. Загалом було зафіксовано 3 таких системи.
Російські засоби РЕБ на кордоні з Україною / dpsu.gov.ua
За наявною інформацією, мобільні пости радіотехнічної розвідки, пеленгування та радіотехнічної боротьби з’явилися в момент, коли Росія розпочала провокаційні заходи на території тимчасово окупованого Криму на початку серпня.
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