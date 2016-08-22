СБУ розглядає Савченко як союзника у питанні звільнення полонених на Донбасі

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "112 Україна".

Тандіт наголосив, що СБУ контактує із Савченко, зокрема, з цього питання проводилися зустрічі між нардепом і главою відомства Василем Грицаком.

"Ми розглядаємо Надію Савченко, народного депутата, героя України, як нашого союзника. Ми сподіваємося, що вона свій потенціал буде використовувати глибше, більше. Я радію, що вона робить заяву з того, що вона готова нам допомагати. Упевнений, що якраз на міжнародному рівні вона може зробити набагато більше. Що стосується переговорів у Донецьку та Луганську, ми відкриті на будь-які можливості, на всіх, хто бажає нам допомогти, головне щоб політики не використали тему звільнення заручників у своїх корисливих цілях", - зазначив радник глави відомства.

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"Вона (Надія Савченко - Ред.) контактує з СБУ на найвищому рівні, з нею не раз зустрічався Василь Грицак, вона кілька разів зустрічалася з президентом. Головне, щоб її не використовували вороги України і не спекулювали на стражданнях людей. Дуже важливо не зустрічатися, а забирати і звільняти заручників", - сказав Тандіт.

Раніше Савченко запропонувала, щоб переговори щодо обміну полоненими вели Марина Порошенко й Оксана Марченко.