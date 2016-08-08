Савченко хоче, щоб переговори з терористами від імені України вела дружина кума Путіна

Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко запропонувала, щоб переговори щодо обміну полонених з бойовиками від імені України вела дружина президента Петра Порошенка Марина Порошенко і дружина кума Путіна та екс-глави АП часів Кучми Віктора Медведчука Оксана Марченко. Про це вона заявила під час мітингу під Адміністрацією президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Запропонувала, щоб перша леді (Марина Порошенко - ред.) та Оксана Марченко (дружина Віктора Медведчука. - ред.) як жінки, якщо чоловіки не можуть домовиться, вели також цей проект по переговорам (Про звільнення полонених - ред.). Точно так же на це не відреагували. Сказали, що президент єдиний парламентер. Я хочу вам сказати, поки у нас буде централізація влади і централізація обміну військовополоненими, а також політичних заручників, які сидять в Росії, то це справа буде проходити дуже довго", - заявила Савченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні Савченко розповіла, що існує домовленість щодо обміну полонених на Донбасі у форматі двох на двох.