Бійці АТО з передової привітали українців з Днем Незалежності (відео)

Відео опубліковане на YouTube-каналі "Військового телебачення України".

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"Сподіваюся, що День Незалежності України вже наступного року буде проходити без військових дій. Ми все робимо, щоб наблизити цей час. Морально підтримуйте нас, чекайте, всього вам найкращого", - сказав військовий з позивним "Костиль".

Раніше президент Литви Даля Грібаускайте записала відеозвернення, у якому привітала Україну з 25-річчям Незалежності.