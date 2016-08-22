"Творіть країну самі і надихайте інших": президент Литви привітала українців з Днем Незалежності (відео)

Відео зі зверненням Грібаускайте українською мовою опублікувало посольство Литви в Україні на сторінці в Facebook.

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"25 років тому ваш народ вирішив створити незалежну Україну. Бережіть єдність на складному шляху реформ. Творіть свою країну самі і своїм прикладом надихайте інших", - сказала президент Литви.

"Прагнете до такої країни, про яку мрієте. Залишайтеся рішучими. Ви вибрали правильний шлях. Литва з вами. Слава Україні!", - додала Грібаускайте.