На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиками зазнав контузії український військовий
12:46, 24 серпня 2016Війна
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На Луганщині внаслідок обстрілів з боку бойовиків зазнав контузії український військовослужбовець.
В результаті обстрілу з використанням САУ та великокаліберних кулеметів зазнав контузії український військовослужбовець / УНИАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті масових комунікацій Луганської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Клименка.
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«В результаті обстрілу з використанням САУ та великокаліберних кулеметів у напрямку села Кримське Новоайдарського району зазнав контузії український військовослужбовець», - поінформував він.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
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