На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиками зазнав контузії український військовий

Про це УНІАН повідомили у Департаменті масових комунікацій Луганської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Клименка.

Читайте такожБій у Широкиному: з'явилося відео нічного зіткнення українських військових з бойовиками

«В результаті обстрілу з використанням САУ та великокаліберних кулеметів у напрямку села Кримське Новоайдарського району зазнав контузії український військовослужбовець», - поінформував він.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.