Напередодні Дня Незалежності російські окупанти майже 50 разів обстріляли українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 19 обстрілів терористи здійснили на Донецькому напрямку, 22 - на Маріупольському та 7 - на Луганському.

Читайте такожБій у Широкиному: з'явилося відео нічного зіткнення українських військових з бойовиками

На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії 122 мм калібру окупанти випустили понад 75 снарядів по українських позиціях в населених пунктах Зайцеве та Дача. Північніше Красногорівки ворог провів артобстріл ще чотирма десятками снарядів калібру 152 мм.

«Крім цього, по захисниках Авдіївки ворог бив з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також 120 мм міномети окупанти активно застосовували у Семігір’ї та Невельському. З мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру застосував по Верхньоторецькому, автоматичні станкові гранатомети використав в районі Майорську, у Світлодарську та поблизу Луганського задіяв бойові машини піхоти та провів неприцільний обстріл зі 120 мм мінометів», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку, за даними штабу, склалася не менш напружена ситуація. Там противник застосував важку артилерію тричі: у першій половині доби з установок 122 мм калібру відкрив вогонь по Мирному, калібром 152 мм обстріляв позиції в Сіонітному, з настанням темної пори доби 50 снарядів калібру 152 мм випустив по укріпленнях в районі Талаківки.

Також з мінометів 120 мм калібру російські окупанти неодноразово обстріляли українських бійців у Мар’їнці та Водяному. У Красногорівці ворог застосував 82 мм калібр мінометів, по Мар’їнці та Новотроїцькому великокаліберні кулемети, у Миколаївці та Водяному використав гранатомети, у Старогнатівці стрілецьку зброю.

«По захисниках Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Гнутового застосував БМП», - зазначається в повідомленні.

На Луганщині з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів вогонь вівся у Кримському, в Новозванівці та Золотому ворог відкривав вогонь з гранатометів, в Новоолександрівці з кулеметів великого калібру, у Лопаскиному із стрілецької зброї. Поблизу Золотого та Новоолександрівки активізувався снайпер.

Крім того, тричі за добу зафіксовано проліт ворожих БПЛА, інформують у штабі АТО.