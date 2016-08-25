Порошенко телефоном повідомив генсеку НАТО про ескалацію на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час телефонної розмови Порошенко повідомив про ескалацію ситуації на Донеччині і Луганщині, зростання кількості російських провокацій в окупованих Донбасі та Криму.

Столтенберг наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей.

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Сторони обговорили хід реалізації "Комплексного пакета допомоги НАТО для України", затвердженого на саміті Альянсу у Варшаві. Порошенко висловив сподівання, що цей пакет допоможе модернізувати українську армію до стандартів НАТО.

Столтенберг привітав Порошенка з Днем Незалежності України.