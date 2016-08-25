Порошенко телефоном повідомив генсеку НАТО про ескалацію на Донбасі
17:58, 25 серпня 2016Війна
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Президент України Петро Порошенко закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зберігати питання російської агресії проти України на порядку денному Північноатлантичного альянсу.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, під час телефонної розмови Порошенко повідомив про ескалацію ситуації на Донеччині і Луганщині, зростання кількості російських провокацій в окупованих Донбасі та Криму.
Столтенберг наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей.
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Сторони обговорили хід реалізації "Комплексного пакета допомоги НАТО для України", затвердженого на саміті Альянсу у Варшаві. Порошенко висловив сподівання, що цей пакет допоможе модернізувати українську армію до стандартів НАТО.
Столтенберг привітав Порошенка з Днем Незалежності України.
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