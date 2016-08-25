З початку доби проросійські бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

"На Донецькому напрямку епіцентром напруги залишається район Авдіївки, тут окупанти окрім обстрілів з мінометів, різних систем гранатометів та кулеметів великого калібру випустили понад сім десятків гаубічних снарядів калібру 122 мм. По населеному пункту Архангельське, що досить віддалений від лінії розмежування вглиб наших позицій, ворог з опівночі до світанку випустив більш ніж вісім десятків снарядів 152 мм калібру. Поблизу Луганського зафіксовано активність ворожих бойових машин піхоти", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПорошенко телефоном повідомив генсеку НАТО про ескалацію на Донбасі

На Маріупольському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник бив по опорних пунктах сил АТО в Павлополі та Новомихайлівці, 82 мм калібр застосував у Гнутовому. Традиційно неспокійно день пройшов у Мар’їнці та Широкиному, де ворог вів провокаційні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганщині супротивник проявляв активність ще до світанку: у Новоолександрівці відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у Станиці Луганській задіяв БМП. Упродовж дня тут зберігалася тиша.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі. Відзначається, що в День незалежності України на Донбасі було зафіксовано подальше загострення обстановки по всій лінії розмежування.