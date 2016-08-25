За добу зафіксовані найсильніші обстріли з часів битви за Дебальцеве, поранені троє бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але троє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

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За його словами, в День незалежності України на Донбасі було зафіксовано подальше загострення обстановки по всій лінії розмежування.

"Зараз можна із впевненістю сказати, що вчорашні танкові, мінометні та артилерійські обстріли з боку противника були найсильнішими з часів битви за Дебальцеве", - наголосив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, штаб АТО зафіксував за добу 85 обстрілів, зокрема з важкої артилерії калібру 152 мм.