За добу зафіксовані найсильніші обстріли з часів битви за Дебальцеве, поранені троє бійців АТО
За минулу добу троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але троє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.
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За його словами, в День незалежності України на Донбасі було зафіксовано подальше загострення обстановки по всій лінії розмежування.
"Зараз можна із впевненістю сказати, що вчорашні танкові, мінометні та артилерійські обстріли з боку противника були найсильнішими з часів битви за Дебальцеве", - наголосив Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, штаб АТО зафіксував за добу 85 обстрілів, зокрема з важкої артилерії калібру 152 мм.