"Пастор схвалює!": Україна успішно випробувала нову ракету (фото)
14:48, 26 серпня 2016Війна
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В Україні успішно провели перший випробувальний запуск ракети нового зразка.
Україна провела запуск ракети нового зразка / facebook.com/yuri.biriukov
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник глави держави Юрій Бірюков.
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"Пастор схвалює! Щойно був проведений перший запуск нової ракети. Успішний. Точний", - зазначив він.
Нагадаємо, наприкінці квітня Україна успішно випробувала ракету тактичного призначення.
У РНБО зазначили, що ці випробування ракети тактичного призначення підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися.
При пуску ракети був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov
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