"Пастор схвалює!": Україна успішно випробувала нову ракету (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник глави держави Юрій Бірюков.

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"Пастор схвалює! Щойно був проведений перший запуск нової ракети. Успішний. Точний", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна успішно випробувала ракету тактичного призначення.

У РНБО зазначили, що ці випробування ракети тактичного призначення підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися.