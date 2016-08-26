"Пастор схвалює!": Україна успішно випробувала нову ракету (фото)

14:48, 26 серпня 2016
Війна
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В Україні успішно провели перший випробувальний запуск ракети нового зразка.

ракета, Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник глави держави Юрій Бірюков.

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"Пастор схвалює! Щойно був проведений перший запуск нової ракети. Успішний. Точний", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна успішно випробувала ракету тактичного призначення.

У РНБО зазначили, що ці випробування ракети тактичного призначення підтверджують можливість української оборонної промисловості розвиватися.

ракета, Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov

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