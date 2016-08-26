Бойовики підтвердили утримання в полоні 47 українців - Тандіт

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "112 Україна".

"Нас дуже цікавить звільнення решти заручників. Ми вперше отримали цифру 47 осіб - 47 імен наших заручників", - повідомив він.

Тандіт додав, що Україна готова до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

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Раніше Тандіт заявляв, що за понад два роки російської агресії проти України були звільнені з полону або знайдені близько 3080 українців.