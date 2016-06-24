Звільнення заручників бойовиків заблоковане - Геращенко

Як повідомляє сайт парламенту, про це вона сказала під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Георге Беланом.

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Сторони наголосили на необхідності активізації міжпарламентського співробітництва між країнами, зокрема на рівні парламентських комітетів, груп дружби, плідної співпраці між делегаціями парламентів у рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, а також на пошуку нових форм міжпарламентської взаємодії в контексті транскордонного співробітництва.

Ключовими темами зустрічі була безпекова ситуація, врегулювання конфлікту на Донбасі та проблематика Придністров`я.

Геращенко поінформувала про значне збільшення випадків порушень режиму тиші на сході України. ”Від початку червня бойовики випустили більше 3,4 тис. снарядів проти сил АТО і цивільних населених пунктів”, – сказала вона.

За словами Геращенко, для демілітаризації окупованих територій і встановлення сталого миру принциповим є питання направлення поліцейської місії на Донбасі і відновлення контролю на українсько-російському кордоні.

Крім того, перший віце-спікер наголосила на неприпустимості поступового зняття санкцій з РФ до повного виконання Москвою Мінських угод.

Також вона поінформувала про роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи і сказала, що попри звільнення впродовж останнього місяця трьох політв`язнів з російських тюрем, звільнення заручників з окупованих територій наразі заблоковано.

"Потрібно посилити тиск на Російську Федерацію в питанні звільнення заручників", – наголосила Геращенко.

Вона висловила впевненість, що європейські партнери повинні надати Україні безвізовий режим. "Ми виконали план дій з візової лібералізації, повністю", – зауважила Геращенко.

У свою чергу Белан поінформував про ситуацію в Молдові, переговорний процес із придністровського врегулювання у форматі "5+2" та висловив сподівання, що українська конструктивна позиція допоможе у вирішенні конфлікту.

Крім того, співрозмовники обговорили наслідки британського референдуму для України та Молдови і висловили розчарування результатами референдуму, а також занепокоєння ростом числа євроскептиків у самому ЄС.

Разом з тим, Геращенко та Белан підтвердили прагнення України і Молдови до євроінтеграційного курсу і реформ.