Випробування нової української ракети "Вільха": з'явилося відео запуску

У п'ятницю, 26 серпня, військові здійснили кілька запусків й усі вони були успішними, йдеться у сюжеті ТСН.

У цей час повітряний простір та акваторія моря були закритими.

На полігоні був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він наголосив, що наразі завершився дуже важливий і масштабний етап вогневих випробувань ракет українського виробництва відповідно до завдань програми, затвердженої РНБО.

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"На відміну від російських аналогів, українські ракети - керовані, і саме тому ефективніше і точніше вражають цілі, що було доведено під час випробувань", - наголосив секретар РНБО.

"Сьогоднішні успішні запуски ракет наші науковці, конструктори та виробники присвятили двадцятип'ятирічному ювілею Незалежності України", - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року ракета українського виробництва пройшла успішне вогневе випробування. У січні цього року президент України Петро Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу «Вільха», а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту «Нептун». Президент наголосив, що ці плани не повинні обмежитися тільки гаслами і закликами, їм необхідне фінансування та виконання в конкретні терміни.