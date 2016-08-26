Випробування нової української ракети: військовий експерт розкрив місце запуску та подробиці події

Про це повідомив військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Робоча назва комплексу "Вільха". Пуски відбулися на полігоні під Одесою – в місці, де такі випробування проводилися вперше. При цьому в зоні пуску було закрито повітряний простір і морська акваторія, розгорнуті засоби контролю та телеметрії", - написав він.

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За даними Згурця, цей комплекс може розглядатися як заміну оперативно-тактичному ракетному комплексу "Точка" з поліпшеними на порядок показниками точності влучання, ніж у "Точки"

"Всі складники для виробництва "Вільхи" – вітчизняні, включаючи нову систему управління, нове ракетне паливо, нову бойову частину. Одна з "родзинок" - система управління ракетою. Вона передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів", - додав він.

За інформацією експерта, в кооперацію зі створення і виробництва нового комплексу і ракети включені провідні підприємства ОПК України за інтегруючої ролі київського конструкторського бюро "Луч".

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року ракета українського виробництва пройшла успішне вогневе випробування. У січні цього року президент України Петро Порошенко заявив про реалізацію кількох стратегічно важливих для країни проектів - сучасного ракетного комплексу «Вільха», а також крилатої ракети на основі технічних рішень проекту «Нептун». Президент наголосив, що ці плани не повинні обмежитися тільки гаслами і закликами, їм необхідне фінансування та виконання в конкретні терміни.